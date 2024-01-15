В ГУР Украины признали производство на Западе всего своего высокоточного оружия

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: все высокоточное оружие производят на Западе

Все высокоточное оружие, которым распоряжается Киев, производят на Западе. Это признал заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий, передает «РБК-Украина».

«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это все западное производство», — сказал замглавы ГУР. Он отметил, что снаряды для орудий стандарта НАТО 155 мм также в основном производятся за рубежом.

По словам Скибицкого, Украина рассчитывает на продолжение поддержки западных стран, поскольку без нее продолжать боевые действия «сложно, а в некоторых сферах невозможно».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия в среднем выпускает в день по десять тысяч артиллерийских фугасных снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи, что негативно влияет на возможности украинской армии к атаке и обороне.