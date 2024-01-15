В ГУР Украины признали производство на Западе всего своего высокоточного оружия
Все высокоточное оружие, которым распоряжается Киев, производят на Западе. Это признал заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий, передает «РБК-Украина».
«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это все западное производство», — сказал замглавы ГУР. Он отметил, что снаряды для орудий стандарта НАТО 155 мм также в основном производятся за рубежом.
По словам Скибицкого, Украина рассчитывает на продолжение поддержки западных стран, поскольку без нее продолжать боевые действия «сложно, а в некоторых сферах невозможно».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия в среднем выпускает в день по десять тысяч артиллерийских фугасных снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи, что негативно влияет на возможности украинской армии к атаке и обороне.