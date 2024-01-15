На Западе указали на преимущество российского ВПК над украинским

WSJ: Россия выпускает десять тысяч снарядов за день, а Украина лишь две тысячи

Россия в среднем выпускает в день по десять тысяч артиллерийских фугасных снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи, что негативно влияет на возможности украинской армии к атаке и обороне. О преимуществе РФ со ссылкой на данные Королевского объединенного института оборонных исследований сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

При этом отмечается, подавляющее большинство украинской артиллерии и бронетехники использует боеприпасы советского калибра, производство которых не организовано в нужных для Украины масштабах. Вместе с тем Украина также испытывает трудности с получением западных 155-миллиметровых снарядов для ранее переданной Киеву техники, производство которых также находится на низком уровне в связи с многолетним урезанием военных бюджетов стран Запада.

Ранее обозреватели Military Watch Magazine пришли к выводу, что российские комбинированные удары авиации и баллистическими ракетами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в скором времени усугубят и без того ощутимую нехватку артиллерийских боеприпасов для соединений Вооруженных сил Украины.

