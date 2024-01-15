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08:40, 15 января 2024Мир

На Западе оценили ущерб от российских ударов по ВПК Украины

MWM: удары России по ВПК Украины усугубят нехватку боеприпасов для ВСУ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские комбинированные удары авиации и баллистическими ракетами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины усугубят и без того ощутимую нехватку артиллерийских боеприпасов для соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой оценкой ущерба для украинского ВПК выступили обозреватели Military Watch Magazine (MWM).

«Нейтрализация [украинских] оборонно-промышленных объектов потенциально может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, которая широко затронет самые разные подразделения — от артиллерии до элитных механизированных бригад», — говорится в материале.

Обозреватели также напомнили, что подавляющее большинство украинской артиллерии и бронетехники использует боеприпасы советского калибра, производство которых не организовано в нужных для Украины масштабах. Вместе с тем Украина также испытывает трудности с получением западных 155-мм снарядов для ранее переданной Киеву техники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. На объектах производили снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.

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      Виктория Кондратьева
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