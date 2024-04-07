В Липецкой области подавили беспилотник самолетного типа

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о подавлении БПЛА в Краснинском районе

В Липецкой области подавили беспилотный летальный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушное судно без экипажа было замечено и подавлено дежурными средствами в Краснинском районе. «На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Вдобавок Артамонов подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ранее в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. По словам губернатора, в повышенную готовность приведены все силы и средства. Он также призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а за информацией об оперативной обстановке следить в официальных каналах правительства и МЧС.