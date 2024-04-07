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14:58, 7 апреля 2024Россия

Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Артамонов объявил о воздушной опасности

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в повышенную готовность приведены все силы и средства. Он также призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а за информацией об оперативной обстановке следить в официальных каналах правительства и МЧС, а также по телевидению.

6 апреля российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire) над Белгородской областью.

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