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07:20, 6 апреля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили 10 снарядов «Вампира»

Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбила 10 снарядов РСЗО «Вампир»

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 6 апреля, сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Ранее утром 6 апреля в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Россию за ночь и утро пятницы, 5 апреля, пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

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      Марина Совина
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