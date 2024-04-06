В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Россию за ночь и утро пятницы, 5 апреля, пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

В Белгородской области 1 апреля дважды объявляли сигнал ракетной опасности. При первой атаке на Белгород пострадали десять человек, троих из них отпустили лечиться амбулаторно.