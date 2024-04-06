Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 6 апреля 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Россию за ночь и утро пятницы, 5 апреля, пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

В Белгородской области 1 апреля дважды объявляли сигнал ракетной опасности. При первой атаке на Белгород пострадали десять человек, троих из них отпустили лечиться амбулаторно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сбылось еще одно предсказание Жириновского

      Над Белгородской областью сбили 10 снарядов «Вампира»

      Посол рассказал о позиции Финляндии по отношению к России

      Фитнес-тренер назвала признаки нанесения вреда здоровью тренировками

      Дома россиян пропахли табаком и сиренью

      Во Франции предложили закрыть дефицит бюджета за счет накоплений граждан

      Стало известно о требованиях к главному кандидату на пост генсека НАТО

      Более половины опрошенных россиян высказались за чипирование людей

      В России увеличат производство истребителей-бомбардировщиков Су-34

      На Западе рассказали о преимуществе армии России в зоне спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше