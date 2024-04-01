В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о втором за день объявлении ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Находящихся дома жителей он попросил не подходить к окнам, а также укрыться в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Губернатор объяснил это тем, что в этих помещениях сплошные стены.

Те, кого тревога застала на улице, должны спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил глава области.

1 апреля Минобороны сообщало, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны.

Затем Гладков сообщил о девяти пострадавших при атаке со стороны Вооруженных сил Украины. «По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма», — сказал глава области.