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18:39, 1 апреля 2024Россия

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о втором за день объявлении ракетной опасности в Белгороде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Находящихся дома жителей он попросил не подходить к окнам, а также укрыться в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Губернатор объяснил это тем, что в этих помещениях сплошные стены.

Те, кого тревога застала на улице, должны спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил глава области.

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1 апреля Минобороны сообщало, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны.

Затем Гладков сообщил о девяти пострадавших при атаке со стороны Вооруженных сил Украины. «По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма», — сказал глава области.

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      Никита Абрамов
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