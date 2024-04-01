Девять человек пострадали после обстрела Белгорода из РСЗО Vampire

Гладков: при обстреле Белгорода из РСЗО Vampire пострадали девять человек

Девять человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма», — говорится в сообщении.

Скорая помощь доставила их в областную клиническую больницу. Еще семь человек — шесть мужчин и одну женщину — доставили в городскую больницу №2 Белгорода с осколочными ранениями и баротравмами. Всем оказывается квалифицированная помощь, добавил Гладков.

До этого 1 апреля Минобороны сообщало, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны.