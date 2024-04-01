Украина выпустила по российскому региону 17 снарядов РСЗО Vampire

МО России: система ПВО сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов РСЗО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, снаряды были выпущены из РСЗО Vampire.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — подытожили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Очевидцы публиковали видео с городских улиц.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать «санитарную зону» на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.