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16:13, 1 апреля 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В администрации Белгорода призвали жителей по возможности оставаться дома, а также не подходить к окнам. Объявление ракетной опасности также подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Иной информации на данный момент нет.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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