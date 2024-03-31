Российские ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские военные уничтожили украинский дрон над Белгородской областью. Об этом в воскресенье, 31 марта со ссылкой на Минобороны России пишет «Интерфакс».

Минобороны сообщило, что беспилотник самолетного типа ликвидировали дежурные средства ПВО около 17.00 по московскому времени.

Утром 31 марта губернатор Вячеслав Гладков оповестил о том, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Позже сигнал ракетной атаки отменили.