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18:21, 31 марта 2024Россия

Российские ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский дрон над Белгородской областью. Об этом в воскресенье, 31 марта со ссылкой на Минобороны России пишет «Интерфакс».

Минобороны сообщило, что беспилотник самолетного типа ликвидировали дежурные средства ПВО около 17.00 по московскому времени.

Утром 31 марта губернатор Вячеслав Гладков оповестил о том, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Позже сигнал ракетной атаки отменили.

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      Владимир Седов
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