В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете, кладовой. Людей на улице попросили спуститься в укрытие или другое безопасное место.

30 марта средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник над Белгородской областью, рассказали в Минобороны. Накануне, 29 марта, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажный дом в Белгороде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.