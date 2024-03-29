При атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде погиб мужчина

Гладков: при атаке на жилой дом в Белгороде погиб мужчина, еще двое пострадали

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоквартирный дом в Белгороде. При атаке один мужчина погиб, пишет губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра», — написал он.

Женщину доставили в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший сам обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали осколочное ранение поясничной области, пояснил Гладков.

Ранее во время массированного обстрела Грайворонского округа Белгородской области погибли двое мужчин. По словам главы области, мужчины на момент прилета снарядов находились на улице.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.