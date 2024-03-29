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15:59, 29 марта 2024Россия

При атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде погиб мужчина

Гладков: при атаке на жилой дом в Белгороде погиб мужчина, еще двое пострадали

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоквартирный дом в Белгороде. При атаке один мужчина погиб, пишет губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра», — написал он.

Женщину доставили в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший сам обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали осколочное ранение поясничной области, пояснил Гладков.

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      Никита Абрамов
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