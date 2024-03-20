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17:09, 20 марта 2024Россия

Два мирных жителя погибли при массированном обстреле Белгородской области

При массированном обстреле Белгородской области погибли двое мужчин

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Во время массированного обстрела Грайворонского округа Белгородской области погибли двое мужчин. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, городской округ с раннего утра находится под массивным обстрелов. По нему удары наносятся в том числе и из различных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

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      Никита Абрамов
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