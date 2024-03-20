Два мирных жителя погибли при массированном обстреле Белгородской области

При массированном обстреле Белгородской области погибли двое мужчин

Во время массированного обстрела Грайворонского округа Белгородской области погибли двое мужчин. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, городской округ с раннего утра находится под массивным обстрелов. По нему удары наносятся в том числе и из различных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.