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13:25, 20 марта 2024Россия

При обстреле Белгорода погиб мирный житель

Губернатор Гладков сообщил о погибшем при обстреле Белгорода мирном жителе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При обстреле Белгорода и Белгородского района погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — объяснил глава области.

Кроме того, при атаке пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя. У 17-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, а у мужчины диагностировали осколочные ранения правой верхней конечности. Их доставили в медучреждения.

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Накануне Гладков заявил, что за неделю при обстрелах Белгородской области Вооруженными силами Украины погибли 16 человек. Он добавил, что еще 98 мирных жителей ранены. «В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела. Напряжение достаточно большое», — сказал Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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