Раскрыто число погибших и раненых при обстрелах Белгородской области за неделю

Гладков: за неделю при обстрелах Белгородской области погибли 16 человек

За неделю при обстрелах Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли 16 человек. Данные об этом раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России», трансляция которого ведется на странице партии в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что еще 98 мирных жителей ранены. «В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела. Напряжение достаточно большое», — сказал Гладков.

Ранее ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородскую область. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

По неофициальной информации, известно о трех пострадавших, в том числе подростке, которому оторвало часть руки. Другие раненые — две женщины, их госпитализировали. В сети также появились кадры с последствиями обстрела. На них видно поврежденные машины и частный дом с разрушенной крышей.

18 марта президент России Владимир Путин допустил, что из-за обстрелов приграничных российских регионов на Украине придется создать санитарную зону. Он объяснил, что речь идет о территории, которую будет сложно преодолеть используемыми Украиной средствами поражения.