Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?

Путин допустил создание санитарной зоны на Украине из-за обстрелов приграничья

Не исключено, что России придется создать санитарную зону на Украине из-за обстрелов приграничных регионов. Такой вариант развития событий допустил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин.

Путина спросили, считает ли он необходимым присоединить к России Харьковскую область, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области, как предлагал губернатор Вячеслав Гладков. Президент отметил, что пока не готов говорить о том, что, как и когда РФ должна присоединить.

Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму Владимир Путин кандидат в президенты России, действующий глава государства

Он пояснил, что речь идет о зоне безопасности, преодолеть которую будет сложно, применяя те средства поражения, используемые украинскими войсками, прежде всего западного производства.

В ДНР назвали пределы возможной санитарной зоны

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что ее границы будут зависеть от того, какое оружие поставят Украине страны Запада.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пушилин объяснил, что, согласно конституции, территория республики обозначается по административным границам бывшей Донецкой области, в этой связи санитарная зона, о которой говорил президент, «должна находиться по территории по крайней мере Днепропетровской области». Однако, отметил глава ДНР, необходимо принимать в расчет вооружение, которое на тот момент будет у Вооруженных сил Украины, и его дальность.

Путин заговорил о создании санитарной зоны летом 2023 года

Тогда глава государства заявил, что такая зона может появиться, если Украина продолжить пытаться наносить удары по российским приграничным территориям. Целью такой зоны будет невозможность Украины «достать нас», указал Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, объяснил, что санитарная зона поможет отодвинуть дальнобойные орудия Украины на безопасное расстояние и защитить мирные объекты на российской территории.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что для достижения наибольшего защитного эффекта демилитаризированная зона должна проходить по границам украинского Львова. Он аргументировал это дальностью работы вооружений, поставляемых Киеву Западом. «Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"», — подытожил политик.