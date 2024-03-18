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09:17, 18 марта 2024Россия

Путин допустил создание санитарной зоны для прекращения обстрелов приграничья

Путин: санитарная зона на Украине станет непреодолима для средств поражения ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные могут создать на действующей территории Украины санитарную зону, которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Об этом заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам выборов. Его слова приводит РИА Новости.

Путин отказался говорить о планах присоединять новые территории, однако допустил создание санитарной зоны на территориях, подконтрольных Киеву, которая позволила бы прекратить обстрелы российского приграничья.

«Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — прокомментировал Путин.

Впервые о создании санитарной зоны на удалении, с которого невозможно будет обстреливать российские территории, Путин заявил летом 2023 года. Глава государства пообещал, что власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации.

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