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10:42, 18 марта 2024Россия

В ДНР высказались о пределах «санитарной зоны» на Украине

Глава ДНР Пушилин: пределы «санитарной зоны» будут зависеть от поставок ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пределы «санитарной зоны», о которой заявлял президент России Владимир Путин, будут зависеть от того, какое оружие поставят Украине страны Запада. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, "санитарная зона" должна находиться по территории по крайней мере Днепропетровской области», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что пределы «санитарной зоны» будут зависеть от дальнобойности оружия, которое поставляют Украине.

Путин ранее не исключил, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Это позволит прекратить обстрелы российского приграничья, уверен он.

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      Анастасия Шейкина
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