Белгородский губернатор счел присоединение Харькова решением проблемы обстрелов

Гладков назвал присоединение Харькова к Белгородчине решением вопроса украинских атак

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал решением проблемы обстрелов территорий региона присоединение к нему Харькова и Харьковской области. Такое высказывание глава сделал в эфире телеканала «Россия-24», часть комментария приводит ТАСС.

По мнению Гладкова, подобное развитие событий поможет защитить Белгородчину от атак.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов», — сказал глава приграничного российского региона, отвечая на вопрос журналиста, что можно сделать для прекращения обстрелов.

До этого Гладков рассказал, что с начала спецоперации на Украине в Белгородскую область зашли минимум пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашли диверсанты. Гладков тогда уточнял, что в их ликвидации приняли участие Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.

