Белгородский губернатор заявил о заходе в регион минимум пяти ДРГ с начала СВО

Белгородский губернатор Гладков заявил, что с начала СВО в регион зашли минимум пять ДРГ

Минимум пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) зашли на территорию Белгородской области с начала специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно со слов главы приграничного региона Вячеслава Гладкова в эфире телеканала «Россия-24».

«Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — заявил губернатор журналистам.

Кроме того, в качестве решения вопроса атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион Гладков назвал присоединение Харькова к Белгородской области.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, число атак диверсионных групп в России со временем увеличится. По его словам, это будет происходить по мере того, как контрнаступление ВСУ «будет набирать обороты».

Вооруженная группа украинских диверсантов проникла на территорию Белгородской области 22 мая, атаковав несколько сел. Как рассказал Гладков, противник с самого утра обстреливал населенные пункты региона. По последним данным правительства области, пострадали 13 россиян. По состоянию на 25 мая в реанимации оставался один местный житель.

23 мая Минобороны России сообщило, что ДРГ была заблокирована и разгромлена. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.