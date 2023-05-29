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10:06, 29 мая 2023Россия

Белгородский губернатор заявил о заходе в регион минимум пяти ДРГ с начала СВО

Белгородский губернатор Гладков заявил, что с начала СВО в регион зашли минимум пять ДРГ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Минимум пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) зашли на территорию Белгородской области с начала специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно со слов главы приграничного региона Вячеслава Гладкова в эфире телеканала «Россия-24».

«Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — заявил губернатор журналистам.

Кроме того, в качестве решения вопроса атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион Гладков назвал присоединение Харькова к Белгородской области.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, число атак диверсионных групп в России со временем увеличится. По его словам, это будет происходить по мере того, как контрнаступление ВСУ «будет набирать обороты».

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Вооруженная группа украинских диверсантов проникла на территорию Белгородской области 22 мая, атаковав несколько сел. Как рассказал Гладков, противник с самого утра обстреливал населенные пункты региона. По последним данным правительства области, пострадали 13 россиян. По состоянию на 25 мая в реанимации оставался один местный житель.

23 мая Минобороны России сообщило, что ДРГ была заблокирована и разгромлена. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

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    Зураб Дарахвелидзе
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