Губернатор раскрыл состояние пострадавших при заходе ДРГ в Белгородскую область

Губернатор Гладков заявил, что один человек находится в реанимации после захода ДРГ

Один человек, который пострадал при заходе ДРГ на территорию Белгородской области, остается в реанимации. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что состояние находящегося в реанимации пострадавшего оценивается как тяжелое. По информации Гладкова, из реанимации в обычную палату также перевели двух человек.

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию Грайворонского округа. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отброшены на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действует средний уровень реагирования — он был введен в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

