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07:40, 24 мая 2023Россия

Появились кадры с места атаки беспилотника со взрывчаткой на Белгород

Mash опубликовал кадры с места атаки беспилотника, который повредил авто, на Белгород

В сети появились кадры с места атаки беспилотника, который сбросил взрывчатку, в Белгороде. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают правоохранители. Рядом с местом падения самодельного взрывного устройства (СВУ), которое задело автомобиль, находится заправка. Местность оцеплена.

Беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде в ночь на среду, 24 мая. Предварительно, никто не пострадал. Взрывом оказался поврежден легковой автомобиль.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах. В Белгородской области с 22 по 23 мая также действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона.

Анастасия Шейкина
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