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17:43, 23 мая 2023Россия

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Белгородский губернатор Гладков сообщил об отмене режима контртеррористической операции

Кадр: Татьяна Симоненкова / ТАСС

В Белгородской области отменили правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Решение об отмене КТО принято начальником управления ФСБ России по Белгородской области Александром Кулагиным в связи с ликвидацией угрозы безопасности для местных жителей, говорится на сайте губернатора и правительства региона.

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Константин Лысяков
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