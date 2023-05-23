В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции

Белгородский губернатор Гладков сообщил об отмене режима контртеррористической операции

В Белгородской области отменили правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Решение об отмене КТО принято начальником управления ФСБ России по Белгородской области Александром Кулагиным в связи с ликвидацией угрозы безопасности для местных жителей, говорится на сайте губернатора и правительства региона.