Выросло число пострадавших из-за атаки украинской ДРГ на Белгородскую область

Власти Белгородской области сообщили, что из-за атаки украинской ДРГ пострадали 13 человек

В результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область пострадали 13 человек. О росте числа раненых сообщило правительство региона на своем сайте.

Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, в пунктах временного размещения эвакуированных жителей Грайворонского городского округа работают психологи.