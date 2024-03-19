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11:18, 19 марта 2024Россия

Полыхающие после атаки ВСУ машины в Белгородской области сняли на видео

Опубликовано видео с горящими после обстрела ВСУ машинами в Белгородской области

В сети появились видео, снятые жителями Белгородской области, с последствиями обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

Записи, предположительно, сделаны в поселке Разумное. На одном из роликов видны две полыхающие машины, одна из которых полностью объята огнем. Также запечатлен частный дом с поврежденной крышей.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, которая звучала около 20 минут. После этого Минобороны России отчиталось, что над регионом сбили девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Информацию о последствиях на земле власти не сообщали.

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Помимо этого, в ночь на 19 марта средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа. Еще один дрон аналогичной конструкции сбили около 08:45.

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      Константин Лысяков
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