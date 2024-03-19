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09:50, 19 марта 2024Россия

Украинский дрон самолетного типа уничтожили в небе над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 19 марта.

В ведомстве разъяснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать около 8:45. Других подробностей об инциденте не привели.

18 марта Минобороны отчиталось о ликвидации трех украинских беспилотников в Белгородской области. Все сбитые устройства также относились к самолетному типу.

В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что десять домов были повреждены в результате обстрела села Головчино.

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      Анна Щербакова
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