Украинский дрон самолетного типа уничтожили в небе над Белгородской областью
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 19 марта.
В ведомстве разъяснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать около 8:45. Других подробностей об инциденте не привели.
18 марта Минобороны отчиталось о ликвидации трех украинских беспилотников в Белгородской области. Все сбитые устройства также относились к самолетному типу.
В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.
Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что десять домов были повреждены в результате обстрела села Головчино.