Украинский дрон самолетного типа уничтожили в небе над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 19 марта.

В ведомстве разъяснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать около 8:45. Других подробностей об инциденте не привели.

18 марта Минобороны отчиталось о ликвидации трех украинских беспилотников в Белгородской области. Все сбитые устройства также относились к самолетному типу.

В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что десять домов были повреждены в результате обстрела села Головчино.