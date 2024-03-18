Десять домов оказались повреждены после обстрела ВСУ в Белгородской области

Гладков: 10 домов оказались повреждены после обстрела в белгородском Головчино

Десять домов оказались повреждены после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Головчино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. По сведениям Гладкова, также сгорела одна машина. «Аварийные и оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается», — написал белгородский глава.

До этого Гладков рассказал, что в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области при обстреле повредилась кровля частного дома.

Еще раньше в Белгороде дважды за день объявляли ракетную опасность. Губернатор призывал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут коридор, ванная, туалет или кладовка.