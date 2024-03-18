Обстрел ВСУ повредил кровлю дома и линию электропередачи в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении кровли дома при обстреле

В поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области при обстреле повредилась кровля частного дома. О последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел также повредил линию электропередачи. На месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

«В поселке Борисовка Борисовского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадавших нет», — добавил Гладков.

Ранее стало известно, что в Белгороде дважды за день объявляли ракетную опасность. Губернатор призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут коридор, ванная, туалет или кладовка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.