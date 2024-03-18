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13:49, 18 марта 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил кровлю дома и линию электропередачи в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении кровли дома при обстреле

Фото: Reuters

В поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области при обстреле повредилась кровля частного дома. О последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел также повредил линию электропередачи. На месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

«В поселке Борисовка Борисовского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадавших нет», — добавил Гладков.

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