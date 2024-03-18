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11:35, 18 марта 2024Россия

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о сирене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность и запустили сирену. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут коридор, ванная, туалет или кладовка. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие.

До этого о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе губернатор сообщал в 08:33 по московскому времени. Сигнал продлился до 09:12. Позже Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над регионом десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», выпущенных Вооруженными силами Украины.

В свою очередь, мэрия Белгорода сообщила, что в результате обстрела пострадал один человек. Помимо этого, были повреждены автомобиль, автобус и хозяйственный субъект.

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