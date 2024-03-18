Минобороны заявило о пресечении атаки ВСУ с РСЗО «Вампир»

Минобороны: пересечена попытка ВСУ атаковать территорию Белгородской области

Военные пресекли очередную попытку Украины атаковать территорию России с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, «попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации» была пресечена в районе 08:30 по Москве. Украинские военные снова применили РСЗО «Вампир». При этом отмечается, что российские средства ПВО уничтожили десять украинских реактивных снарядов в Белгородской области.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Утром того же дня войска Украины также обстреляли российский регион. При атаке пострадали пять мирных граждан. В школах и лицеях отменили запланированные на 18 и 19 марта занятия из-за непрекращающихся обстрелов.

Незадолго до этого в Минобороны сообщили, что Россия в ночь на 16 марта пресекла попытки ВСУ совершить теракты с применением БПЛА, ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» на территории страны. Тогда же «Точка-У» была сбита над Белгородской областью, а ближе к Курску оказались сбиты пять беспилотников.