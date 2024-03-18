Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 18 марта 2024Россия

Минобороны заявило о пресечении атаки ВСУ с РСЗО «Вампир»

Минобороны: пересечена попытка ВСУ атаковать территорию Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военные пресекли очередную попытку Украины атаковать территорию России с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, «попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации» была пресечена в районе 08:30 по Москве. Украинские военные снова применили РСЗО «Вампир». При этом отмечается, что российские средства ПВО уничтожили десять украинских реактивных снарядов в Белгородской области.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Утром того же дня войска Украины также обстреляли российский регион. При атаке пострадали пять мирных граждан. В школах и лицеях отменили запланированные на 18 и 19 марта занятия из-за непрекращающихся обстрелов.

Незадолго до этого в Минобороны сообщили, что Россия в ночь на 16 марта пресекла попытки ВСУ совершить теракты с применением БПЛА, ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» на территории страны. Тогда же «Точка-У» была сбита над Белгородской областью, а ближе к Курску оказались сбиты пять беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На самой длинной железной дороге России остановлено движение. С рельсов сошли 20 вагонов поезда

      Пассажирский самолет сел мимо взлетной полосы и разбился

      Мужчина обиделся на Будду за неисполненное желание и избил его тапками

      В МИД раскрыли число проголосовавших за рубежом на президентских выборах

      «Союз-2.1а» с «Союзом МС-25» установили на стартовый стол

      Российские автоперевозчики начали отказываться от автомобилей

      Пытавшийся прорваться в Россию украинский диверсант рассказал о «горячем приеме»

      Женщина прикурила от Вечного огня в центре российского города

      Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах

      Стало известно о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше