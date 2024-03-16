Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 16 марта 2024Россия

В российском регионе отменили занятия в школах из-за обстрелов

В Белгородской области отменили занятия школах из-за обстрелов

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Белгородской области в школах и лицеях отменили запланированные на 18 и 19 марта занятия из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также областного центра, пояснил он. Принять аналогичные меры власти региона будут рекомендовать и вузам.

Помимо этого, 17 и 18 марта будут закрыты торговые центры Белгорода и Белгородского района области.

16 марта украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область. Под удар попало сразу три населенных пункта региона. В ходе утреннего обстрела из РСЗО «Вампир» пострадали пять человек, двоих из них спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России уничтожили 300 бойцов «Кракена». По ним ударили бомбой весом 1,5 тонны

      В МИД рассказали о попытках США помешать выборам президента России

      ВСУ сбросили взрывное устройство у избирательного участка в Запорожской области

      Ранее судимый мужчина выстрелил в жену и ребенка в российском регионе

      В ДТП с участием двух фур и микроавтобуса произошло в Омской области

      В российском регионе отменили занятия в школах из-за обстрелов

      Открытое горение на НПЗ в Самарской области ликвидировали

      Раскрыта тайная карта Петербурга

      Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Бросившую коктейль Молотова в избирательный участок россиянку отправили в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше