Два человека погибли при новом обстреле Белгородской области со стороны Украины

Глава Белгородской области Гладков: два человека погибли при новом обстреле ВСУ

В Белгородской области два человека погибли при новом обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Один из погибших находился за рулем грузовика, в который попал снаряд. После этого большегруз врезался в автобус с пассажирами. Второй жертвой обстрела стала женщина, которая погибла в на территории гаражного кооператива. За жизнь сына россиянки борются врачи.

Еще два человека получили черепно-мозговые травмы, их доставили в больницу для оказания помощи.

Утром 16 марта ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Вампир» — аналога системы «Град». По данным Минобороны, восемь реактивных снарядов были сбиты в небе над российским регионом.