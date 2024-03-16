Минобороны сообщило об уничтожении в воздухе восьми снарядов РСЗО «Вампир»

Утром 16 марта Вооруженные силы России (ВСУ) предприняли попытку обстрела России из РСЗО «Вампир». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Попытка атаки была пресечена около 8:00 мск, когда российские средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью. Целями обстрела были объекты, расположенные на российской территории, подчеркнули в военном ведомстве.

Полчаса спустя над тем же регионом было сбито два украинских беспилотника ВСУ. В Минобороны отметили, что речь идет о дронах самолетного типа. Такие летательные аппараты способны доставлять до нескольких десятков килограммов на значительные расстояния.

15 марта ВСУ также обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Вампир». Тогда пострадали четыре человека, одного доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

