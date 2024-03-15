Мирные жители пострадали при обстреле ВСУ Белгорода из РСЗО «Вампир»
При обстреле Белгорода реактивными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Ранее Минобороны России сообщило, что Украина предприняла очередную попытку атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». В результате средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе над регионом пять снарядов.
По словам Гладкова, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Еще одного мужчину с осколочными ранениями голени доставили в больницу №2 Белгорода. Третьего пострадавшего с осколочными ранениями нижних конечностей привезли в областную клиническую больницу. Четвертый россиянин получил незначительные ранения лица. Белгородцу оказали медпомощь на месте, и от госпитализации он отказался.
«В Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус», — отчитался Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе повреждения получили четыре машины и крыша частного домовладения.
До этого система ПВО перехватила над Белгородской областью еще десять снарядов РСЗО «Вампир». По словам Гладкова, от последствий на земле в Белгороде пострадали два человека — водитель манипулятора и местный житель, находившийся на территории промышленного предприятия. Еще одного местного жителя спасти не удалось.