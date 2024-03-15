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18:34, 15 марта 2024Россия

Мирные жители пострадали при обстреле ВСУ Белгорода из РСЗО «Вампир»

Губернатор Гладков: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

При обстреле Белгорода реактивными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина предприняла очередную попытку атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». В результате средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе над регионом пять снарядов.

По словам Гладкова, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Еще одного мужчину с осколочными ранениями голени доставили в больницу №2 Белгорода. Третьего пострадавшего с осколочными ранениями нижних конечностей привезли в областную клиническую больницу. Четвертый россиянин получил незначительные ранения лица. Белгородцу оказали медпомощь на месте, и от госпитализации он отказался.

«В Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус», — отчитался Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе повреждения получили четыре машины и крыша частного домовладения.

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До этого система ПВО перехватила над Белгородской областью еще десять снарядов РСЗО «Вампир». По словам Гладкова, от последствий на земле в Белгороде пострадали два человека — водитель манипулятора и местный житель, находившийся на территории промышленного предприятия. Еще одного местного жителя спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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