Украина предприняла новую попытку атаки на Белгород

Губернатор Гладков: средства ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Белгород. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к городу 10 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадали двое мужчин. Один из них в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Также осколочные ранения глаза получил местный житель, находившийся на территории промышленного предприятия. Пострадавших на скорой помощи доставили в областную клиническую больницу.

Еще одного человека, по предварительным данным губернатора, спасти не смогли. Гладков уточнил, что речь идет о сотруднике магазина, который в момент прилета находился на рабочем месте. В результате он получил множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Реанимировать россиянина не удалось. «На данный момент в городе различные повреждения выявлены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия», — отчитался глава Белгородской области.

Помимо этого, после отражения атаки ВСУ в Белгородском районе зафиксировали повреждения двух частных домовладений, одной хозяйственной постройки и четырех автомобилей. Также на месте падения обломков загорелась трава на площади в один гектар. На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 13:00 по московскому времени средства ПВО перехватили на Белгородской области десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». В ведомстве добавили, что целями ВСУ были объекты на российской территории, однако других подробностей не привели.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность атак на российские регионы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это попыткой дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии голосования.