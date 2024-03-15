В Кремле объяснили участившиеся попытки атак ВСУ на российские регионы

Песков объяснил атаки ВСУ попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами

Участившиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы объясняются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«То, что они [атаки ВСУ] так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — это однозначно», — сказал пресс-секретарь президента.

За несколько дней до начала выборов президента ВСУ усилили активность при обстрелах регионов России. Кроме того, украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области. Силы ФСБ и Минобороны отбросили диверсантов от границы, противник понес значительные потери.

В России в пятницу, 14 марта, начались выборы президента. Они впервые в истории страны пройдут в течение трех дней и завершатся в воскресенье, 16 марта. Согласно данным ЦИК, в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян. За пост главы государства борются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»). За пост главы государства борются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).