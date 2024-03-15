Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 15 марта 2024Россия

В Кремле объяснили участившиеся попытки атак ВСУ на российские регионы

Песков объяснил атаки ВСУ попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами

Фото: Stringer / Reuters

Участившиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы объясняются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«То, что они [атаки ВСУ] так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — это однозначно», — сказал пресс-секретарь президента.

За несколько дней до начала выборов президента ВСУ усилили активность при обстрелах регионов России. Кроме того, украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области. Силы ФСБ и Минобороны отбросили диверсантов от границы, противник понес значительные потери.

В России в пятницу, 14 марта, начались выборы президента. Они впервые в истории страны пройдут в течение трех дней и завершатся в воскресенье, 16 марта. Согласно данным ЦИК, в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян. За пост главы государства борются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»). За пост главы государства борются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Песков прокомментировал тайную операцию ЦРУ против Китая

      Ле Пен обвинила Макрона в смене пути хаоса на путь войны

      В Кремле прокомментировали слова Макрона о противостоянии с Россией

      В «М.Видео» прокомментировали сообщения о блокировке импорта бытовой техники

      В Белгороде снова запустили сирену ракетной опасности

      В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

      В Кремле пообещали проинформировать о голосовании Путина на выборах президента

      В Кремле объяснили участившиеся попытки атак ВСУ на российские регионы

      Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше