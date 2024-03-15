ВСУ выпустили по территории России ракеты из РСЗО «Вампир»

Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ обстрелять Россию из РСЗО «Вампир»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Десять реактивных снарядов были перехвачены над Белгородской областью около 13:00 мск. Целями ВСУ были объекты на российской территории, отметили в военном ведомстве. Попытку атаки в Минобороны расценили как террористическую.

РСЗО «Вампир» представляет собой чехословацкую модификацию советской системы «Град» на шасси грузовика Tatra. Максимальная дальность стрельбы РСЗО составляет около 20 километров.

О предыдущей атаке ВСУ с применением «Вампира» Минобороны сообщило 12 марта. Тогда украинские войска также выпустили по территории России ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У». Атака была пресечена.