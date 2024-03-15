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17:31, 15 марта 2024Россия

Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область из РСЗО «Вампир»

Минобороны России: средства ПВО сбили под Белгородом пять снарядов РСЗО «Вампир»

Фото: АрміяInform / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, около 17:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе над регионом пять реактивных снарядов, которыми Украина намеревалась нанести удар по российской территории. Информацию о последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее система ПВО перехватила над Белгородской области десять снарядов РСЗО «Вампир». Об уничтожении десяти воздушных целей также сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, от последствий на земле пострадали двое мужчин — водитель манипулятора и местный житель, находившийся на территории промышленного предприятия. Еще одного человека спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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