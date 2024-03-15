ВСУ обстреляли сразу пять населенных пунктов в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле пяти населенных пунктов

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Грайворон, к сожалению, есть одна пострадавшая — у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — пояснил он.

Помимо того, под обстрел попали села Дунайка, Козинка, Глотово и Гора-Подол. В этих населенных пунктов пострадавших нет. Сотрудники оперативных и аварийных служб занимаются устранением последствий, добавил глава области.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 13:00 по московскому времени средства ПВО перехватили над Белгородской областью десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». В ведомстве добавили, что целями ВСУ были объекты на российской территории, однако других подробностей не привели.