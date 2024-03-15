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16:27, 15 марта 2024Россия

ВСУ обстреляли сразу пять населенных пунктов в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле пяти населенных пунктов

Фото: Reuters

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Грайворон, к сожалению, есть одна пострадавшая — у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — пояснил он.

Помимо того, под обстрел попали села Дунайка, Козинка, Глотово и Гора-Подол. В этих населенных пунктов пострадавших нет. Сотрудники оперативных и аварийных служб занимаются устранением последствий, добавил глава области.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 13:00 по московскому времени средства ПВО перехватили над Белгородской областью десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». В ведомстве добавили, что целями ВСУ были объекты на российской территории, однако других подробностей не привели.

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      Никита Абрамов
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