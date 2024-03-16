Минобороны заявило об уничтожении «Точки-У» над российским регионом

Минобороны заявило об уничтожении «Точки-У» над Белгородской областью

Россия в течение прошедшей ночи пресекла попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракты с применением БПЛА, ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» на территории страны. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, «Точка-У» была сбита над Белгородской областью. Над Курской областью уничтожены пять украинских беспилотников.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом был сбит советский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Ту-141 «Стриж». Он был уничтожен при попытке вторгнуться в российское воздушное пространство утром 16 марта.