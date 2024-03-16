15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбиты над Белгородской областью

Минобороны сообщило о перехвате 15 реактивных снарядов над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Очередная попытка Вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию была предотвращена около 17:00 по московскому времени.

Снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Утром 16 марта украинские войска также обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Вампир». Жертвами атаки стали два человека, еще трое были ранены.