Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 16 марта 2024Россия

15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбиты над Белгородской областью

Минобороны сообщило о перехвате 15 реактивных снарядов над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Очередная попытка Вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию была предотвращена около 17:00 по московскому времени.

Снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Утром 16 марта украинские войска также обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Вампир». Жертвами атаки стали два человека, еще трое были ранены.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Возможность Украины вернуть утраченные территории оценили

      Полковник назвал способное уничтожить ракеты Taurus оружие России

      Никита Михалков проголосовал на выборах президента

      15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбиты над Белгородской областью

      Названа причина увольнения главного тренера «Краснодара»

      В Британии заявили о проблеме ВСУ

      На Украине заявили о скором получении финансирования от ЕС и МВФ

      Домохозяек призвали обмазать ванну скипидаром

      В Госдуме оценили действия поджигателей на российских избирательных участках

      В Китае высказались о судьбе TikTok в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше