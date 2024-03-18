В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал Гладков.

Тем, кто находится на улице, нужно спустится в укрытие или иное безопасное место, пояснил белгородский глава.

17 марта в Белгородской области сирены срабатывали несколько раз. В одном из случаев после объявления тревоги Минобороны России заявило об уничтожении на подлете к Белгороду нескольких украинских беспилотников. Спустя примерно 45 минут после этого сигнал ракетной опасности был отменен.

В тот же день стало известно в жилой дом в Белгороде попал осколок дрона, в результате возник пожар. В нем пострадали 16-летняя школьница и ее отец. Девушку медикам спасти не удалось, мужчине начали оказывать помощь в медучреждении.