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10:01, 17 марта 2024Россия

16-летняя школьница погибла после попадания снаряда в дом в Белгороде

Гладков: школьница погибла после попадания снаряда в жилой дом в Белгороде

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Шестнадцатилетняя школьница погибла после попадания снаряда в жилой дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации главы приграничного региона, от прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором находилась девушка.

Гладков отметил, что отец девочки находится в шоковом состоянии. Мужчина также пострадал, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом.

«Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — разъяснил губернатор.

Он добавил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате происшествия в Белгороде загорелись два частных дома. Сейчас пожар ликвидирован, подчеркнул Гладков.

До этого издание Baza выяснило, что снаряд прилетел в частный дом на Зареченской улице в Белгороде.

Утром 17 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли сигнал ракетной опасности.

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      Анна Щербакова
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