В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Жителей города и района призвали при возможности оставаться дома и не подходить к окнам. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков призвал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грайворонский городской округ. В результате обстрела около десяти населенных пунктов остались без электричества. Аварийные бригады устраняют последствия атаки.

До этого Гладков заявил, что дрон ВСУ атаковал фуру зерновой компании в Белгородской области. «В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство», — рассказал он.