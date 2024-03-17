Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 17 марта 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Жителей города и района призвали при возможности оставаться дома и не подходить к окнам. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков призвал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грайворонский городской округ. В результате обстрела около десяти населенных пунктов остались без электричества. Аварийные бригады устраняют последствия атаки.

До этого Гладков заявил, что дрон ВСУ атаковал фуру зерновой компании в Белгородской области. «В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У сотрудника Славянского НПЗ во время атаки дронов произошел сердечный приступ

      В Турции заявили о скором окончании президентского срока Зеленского

      Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно об очереди у избирательного участка в посольстве России в Токио

      Французский наблюдатель сравнил москвичей и парижан

      Еще один спикер Вооруженных сил Украины ушел в отставку

      Военный из ДНР рассказал о способе обманывать украинские «Джавелины»

      Над Орловской областью отразили атаку БПЛА

      Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше