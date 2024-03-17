Стало известно об атаке ВСУ на Грайворон в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил об атаке ВСУ на Грайворон Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Грайворонский городской округ обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Гладков заявил об атаке ВСУ на Грайворон и подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет. «Есть разрушения», — добавил он.

Глава региона добавил, что в Грайвороне загорелись два частных дома и три автомобиля, очаги оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждения получил один соцобъект. На данный момент порядка десяти населенных пунктов остаются без электричества.