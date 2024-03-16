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23:33, 16 марта 2024Россия

В российском регионе дрон-камикадзе ВСУ атаковал едущую по дороге фуру

Гладков: в Белгородской области дрон ВСУ атаковал фуру зерновой компании

Фото: Unsplash.com

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал едущую по дороге фуру, принадлежащую зерновой компании. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство», — рассказал губернатор.

Гладков уточнил, что атака произошла на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.

Ранее Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте. До этого сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

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      Марина Совина
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