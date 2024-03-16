Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Жителей городского округа призвали укрыться в безопасном месте.

«РСЧС: Ведется обстрел — Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в объявлении мэрии. О степени разрушения населенного пункта не сообщается.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

До этого стало известно, что более ста квартир получили повреждения в результате обстрела в Белгороде.