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20:35, 16 марта 2024Россия

Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области

Фото: Stringer / Reuters

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Жителей городского округа призвали укрыться в безопасном месте.

«РСЧС: Ведется обстрел — Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в объявлении мэрии. О степени разрушения населенного пункта не сообщается.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

До этого стало известно, что более ста квартир получили повреждения в результате обстрела в Белгороде.

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      Анастасия Астахова
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