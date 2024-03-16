Более ста квартир получили повреждения в результате обстрела в Белгороде

В результате обстрела в Белгороде повреждено 106 квартир, детский сад и школа

Более ста квартир получили повреждения в результате обстрела в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, разрушения получили 106 квартир в 22 многоэтажных домах, детский сад и школа. Помимо этого, в 64 автомобиля попали осколки от снарядов. В 13 частных домах, расположенных в селе Дубовое Белгородского района, выбиты стекла и разрушена часть кровли. В том же населенном пункте пострадали шесть машин, автобус, два гаража и две пристройки.

Помимо этого, повреждены обшивка торгового центра и магазина в Белгороде. В поселках Северный и Разумное повреждения получили три частных дома и три автомобиля. Пострадала обшивка торгового центра и магазина.

Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что оперативные службы занимаются устранением последствий атаки.

Утром 16 марта украинские войска обстреляли областной центр из РСЗО «Вампир» — аналога стоящего на вооружении российской армии «Града». Власти региона сообщили о двух жертвах обстрела, еще три человека пострадали.